بعد ذكر كلمة إسرائيل.. صحيفة كويتية توجه اعتذارا لقرائها

غردت صحيفة القبس الكويتية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" معتذرة عن ذكر كلمة إسرائيل في احد المانشيتات الرئيسية لصحيفتها الورقية.





وقالت الصحيفة الكويتية عبر تويتر : ‏تعتذر القبس عن الخطأ غير المقصود؛ الذي ورد سهوا في قائمة الدول الأسرع تطعيما، وذُكر بها ‎اسرائيل بدلًا من «الكيان الصهيوني».





وأضافت الصحيفة الكويتية في تغريدتها علي تويتر: "وتؤكد ‎القبس اعتزازها بتاريخها الوطني والقومي العربي منذ بيانها التأسيسي".



