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فن

مخرج فيلم "Parasite" رئيسا للجنة تحكيم مهرجان فينيسيا

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:14 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، مخرج فيلم "Parasite"، رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية في نسخته الـ78، والتي تقام خلال الفترة من 1-11 سبتمبر المقبل. 

وتعد هذه المرة هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار مخرج كوري جنوبي لرئاسة لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا بايطاليا.

وقال المخرج إن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يحمل معه تاريخًا طويلًا ومتنوعًا، ويشرفني أن أكون جزءًا من تقاليده السينمائية الجميلة". 

وأشار المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا، إلى أن "البند الأول من الأخبار السارة فيما يتعلق بمهرجان البندقية السينمائي الثامن والسبعين هو أن بونج جون هو وافق بحماس على رئاسة لجنة التحكيم".

ووصف بونج بأنه "أحد أكثر الأصوات أصالة في السينما العالمية".

وقد هيمن فيلم بونج  "Parasite" على جوائز الأوسكار العام الماضي، حيث تمكن من حصد 4 جوائز في فئات الإخراج والأفلام الدولية والسيناريو الأصلي وأفضل فيلم، ليصبح رسميًا أول فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية يفوز بجائزة الأوسكار الكبرى وأول فيلم يجمع ما بين جائزتي أفضل فيلم وفيلم دولي في تاريخ المسابقة.
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