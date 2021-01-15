ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حذف أغنية "فينك يا حبيبي" من الصفحة الرسمية للفنان محمد منير عبر اليوتيوب

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:37 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله

حذف موقع "اليوتيوب" أغنية الفنان محمد منير الجديدة "فينك يا حبيبي" وذلك من القناة الرسمية للفنان محمد منير على الموقع.


وكان ذلك بسبب حقوق الملكية التي يفترض أنها تخص شركة صوت الدلتا، وبعد أن اعيد غناء الاغنية بصوت محمد منير بدلا من الفنان بحر أبو جريشة بنفس الكلمات واللحن، تم حذف الاغنية بعدما قدمت الشركة الادلة التي تثبت ملكيتها الخاصة لها.


وكانت قد اقتربت اغنية " فينك ياحبيبي" من ألبوم "باب الجمال"، للكينج محمد منير من حاجز الـ نصف مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها، والأغنية من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.


ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.  

 

ونستعرض أبرز المعلومات عن الألبوم: 

- الأغنية الأولى التي أطلقها محمد منير بعنوان "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهما مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.  

- يحتوي الألبوم على أربع أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال، وهي "فينك يا حبيبي" من كلمات والحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و" أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي، و" زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.  

- يغلب علي الألبوم الطابع الرومانسي، الملىء بالحب والتفاؤل حسبما قال منير في تصريحات صحفية.  

-  يعتبر الألبوم هو الثاني الذي يجمع بين الفنان محمد منير وشركة "قنوات"، حيث كان أحدث أعمالهما سويا في ألبوم "وطن" الذي ضم 5 أغانٍ فقط.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طرح أول أغاني ألبوم محمد منير بخدمة مدفوعة

بعد دقائق| محمد منير يعلن توقيت طرح أولى أغاني ألبوم باب الجمال

فينك يا حبيبي لـ محمد منير تتخطى 250 ألف مشاهدة

فينك يا حبيبي لـ محمد منير تقترب من نصف مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

أخبار الكرة السعودية.. تركي آل الشيخ ينعى نجم الأهلي السابق.. الكلاسيكو ينتهي بالتعادل السلبي

ابنة هادي الجيار: كان يريد إنهاء مسيرته الفنية بمسلسل الاختيار2

نتفهم احتياجات إثيوبيا.. سفير مصر بواشنطن: التحرك المنفرد في مسألة سد النهضة مرفوض

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد

بحبك أكتر ما تتخيلي.. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

إصابة نجم الزمالك خلال مران الفريق قبل مواجهة الجونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد