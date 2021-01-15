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سيارات

هوندا سيفيك honda civic 2021 تصل الموانئ المصرية

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:01 م
هوندا سيفيك honda
هوندا سيفيك honda civic 2021
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اشرف عطية
أكد بعض تجار وموزعي السيارات في مصر وصول السيارة هوندا سيفيك honda civic 2021 إلى مصر خلال الفترة الحالية بعد أن كان المتوفر منها في مصر فقط موديلات 2020. 

دفعة هوندا سيفيك honda civic 2021 وصلت مؤخرا إلى الموانئ المصرية ومن المتوقع أن تطرح بنفس السعر السابق لها كموديلات 2020 بدون أي تغييرات. 

تعتمد هوندا سيفيك honda civic 2021 علي محرك رباعي الأسطوانات، 1600 سي سي، 123 حصان وعزم دوران 151 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 5 سرعات وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي وتتسارع من 0 حتى 100 كم في الساعة خلال 11.6 ثاني. 

ستقدم السيارة هوندا سيفيك honda civic 2021 في مصر في فئة واحدة فقط بسعر 459.000 جنيه وهو نفس أسعار موديلات 2020 من السيارة. 

تأتي هوندا سيفيك honda civic 2021 بطول 4630 مم وعرض 1799 مم وارتفاع 1432 ممو تأتي الفئة الأولى بوسائد هوائية، وفرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفراملEBD، ونظام الثبات الإلكتروني VSA الذي يضمن أعلى معدلات الثبات في السرعات العالية.

 موديلات هوندا سيفيك honda civic 2021 الجديدة لا تختلف عن موديلات هوندا سيفيك honda civic 2020 التي كانت متوفرة في مصر سواء في المحركات أو التجهيزات التي تشمل خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وعجلة قيادة كهربائية ونظام البصمة لتشغيل وإيقاف المحرك والعديد من الكماليات الأخرى. 
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