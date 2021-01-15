هوندا سيفيك honda civic 2021 تصل الموانئ المصرية

أكد بعض تجار وموزعي السيارات في مصر وصول السيارة هوندا سيفيك honda civic 2021 إلى مصر خلال الفترة الحالية بعد أن كان المتوفر منها في مصر فقط موديلات 2020. إلىأن





دفعة هوندا سيفيك honda civic 2021 وصلت مؤخرا إ لى الموانئ المصرية ومن المتوقع أن تطرح بنفس السعر السابق لها كموديلات 2020 بدون أي تغييرات.

تعتمد هوندا سيفيك honda civic 2021 علي محرك رباعي الأسطوانات، 1600 سي سي، 123 حصان وعزم دوران 151 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 5 سرعات وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي وتتسارع من 0 حتى 100 كم في الساعة خلال 11.6 ثاني.

ستقدم السيارة هوندا سيفيك honda civic 2021 في مصر في فئة واحدة فقط بسعر 459.000 جنيه وهو نفس أسعار موديلات 2020 من السيارة.



تأتي هوندا سيفيك honda civic 2021 بطول 4630 مم وعرض 1799 مم وارتفاع 1432 ممو تأتي الفئة الأولى بوسائد هوائية، وفرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفراملEBD، ونظام الثبات الإلكتروني VSA الذي يضمن أعلى معدلات الثبات في السرعات العالية.



