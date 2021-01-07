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سيارات

شاهد صورة مسربة لـ هوندا سيفيك 2022 في شوارع أوروبا

الخميس 07/يناير/2021 - 10:07 م
هوندا
هوندا
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أماني نوار
تستعد عملاق السيارات اليابنية هوندا لإطلاق الجيل الحادي عشر من هوندا سيفيك في موديلات سيدان وهاتشباك إضافة إلى فئات SI ، وتايب آر. 

هوندا لم تفصح حتى الآن عن سيفيك  وان التصميم يظل سرا إلى الآن، خاصة بعد أن كشفت هوندا عن النسخة الاختبارية لسيفيك 2022 منذ أشهر، إضافة إلى تسرب براءات اختراع الموديل.

ومن المفترض أن تحصل السيارة من الداخل على لوحة عدادات مبسطة بشاشة معلومات ترفيهية 9 إنش، إضافة إلى لوحة عدادات رقمية، وعدد واسع من أنظمة السلامة الجديدة، وذلك بالإضافة إلى تغيير تصميم هيكلة الجسد من أجل تخفيف الصدمة على المشاة، لكن المحركات ستظل سرا حتى الآن، ولكن ستقوم ه هوندا ببناء سيفيك الجديد، ولكن في مصنعها الأمريكي.

يذكر أن هوندا اليابانية استدعت من قبل أكثر من مليون سيارة في السوق الصينية، والسبب هو حدوث عطل في مضخات الوقود.

ومن المفترض أن 31 مارس القادم يتم استدعاء مليون سيارة، بما فيها طرازات مثل "اكورا" و "سيفيك" و "جيد".
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