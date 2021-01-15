ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بحضور زعيمها.. كوريا الشمالية تستعرض أقوى سلاح في العالم.. شاهد

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:50 م
كوريا الشمالية تستعرض
كوريا الشمالية تستعرض صورايخ باليستية جديدة
Advertisements
قسم الخارجي
في عرض عسكري مهيب حضره الزعيم كيم جونج أون، كشفت كوريا الشمالية عما وصفته بـ"أقوى سلاح في العالم"، وهو صاروخ باليستي يطلق من الغواصات،.

وأظهر استعراض عسكري ضخم في كوريا الشمالية بمناسبة اختتام مؤتمر حزب العمال الحاكم و الصاروخ الباليستي الجديد الذي أُطلق من غواصة "SLBM".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه "اقوى سلاح في العالم" ويشكل دليلا على قوة جيش كوريا الشمالية.

وكشفت الوكالة عن عرض عدد من الصواريخ خلال الحدث الضخم تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون.

ويأتي الاستعراض العسكري قبل أيام من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتظهر اللقطات تجمع آلاف الجنود وحشود تلوح بالأعلام، مع عرض صواريخ كبيرة الحجم مطلية باللون الأبيض والأسود، وسط تحية الزعيم كيم جونج أون.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد