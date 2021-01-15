للمرة الأولى.. إيران تنشر فيديو لهجومها الصاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق

نشرت وسائل إعلام إيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا، للضربة الصاروخية الإيرانية لقاعدة "عين الأسد" غربي العراق حيث تتمركز قوات أمريكية، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".





ويظهر الفيديو غرفة عمليات إيرانية ولحظة الضغط على زر الإطلاق للصواريخ التي سقطت داخل القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق، مسببة انفجارات ضخمة في الموقع حيث تصاعدت ألسنة النيران إلى عشرات الأمتار.





وقال الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي حينها، إن "الهجوم أدى إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا"، فيما نفت الولايات المتحدة سقوط قتلى بين صفوف قواتها.





ونفذ الحرس الثوري الإيراني هجومه على قاعدتي "عين الأسد" في الأنبار، و"حرير" في أربيل بكردستان العراق، ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد العام الماضي.





أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية بسبب ممارستها أنشطة متعلقة بنشر الأسلحة.





وفرضت الخارجية الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف كيانات عسكرية إيرانية وشركات شحن تابعة للحرس الثوري، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.





وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه تم فرض عقوبات على منظمات الصناعة البحرية والجوية والجوفضائية في إيران.





وتضم العقوبات مؤسسات مرتبطة بالأسطول البحري لخطوط الشحن "إريسل جروب"،



