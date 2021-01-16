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فن

"صوت الدلتا" تحذف أغنية "فينك يا حبيبي" لمنير بعد إثبات ملكيتها

السبت 16/يناير/2021 - 12:32 ص
صدى البلد
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سارة عبد الله

حذف موقع "اليوتيوب" أغنية الفنان محمد منير الجديدة "فينك يا حبيبي" وذلك من القناة الرسمية له على الموقع.   

والأغنية قديمة للفنان بحر ابو جريشه منذ عام ١٩٨٢، وتملك كل حقوقها شركة صوت الدلتا، ولكن قامت (شركة قنوات) المتخصصة في الديچيتال بإعادة تسجيل الأغنية بصوت محمد منير بنفس الكلمات ونفس اللحن دون الرجوع للمالك الاصلي (شركة صوت الدلتا) او حتى الرجوع لملحن ومؤلف الأغنية الأصلية.


كما قامت "شركه قنوات" بتسويق الأغنية بصوت منير الي شركه اتصالات لاستعمالها بشكل دعائي وايضا دون الرجوع الي شركة "صوت الدلتا" المالك الحصري لحقوق الأغنية مما استدعي ان تلجأ شركه صوت الدلتا الي ادارة (يوتيوب) وتقديم كل ما يثبت ملكيتها الكاملة للأغنية مما استدعي غلق الأغنية من جهة ادارة يوتيوب. 

وتقوم حاليا شركه صوت الدلتا باتخاذ كافه الاجراءات القانونيه للحفاظ علي كامل حقوقها ضد الشركات التي تعدت علي هذه الحقوق.

 

وكانت قد اقتربت اغنية " فينك ياحبيبي" من ألبوم "باب الجمال"، للكينج محمد منير من حاجز الـ نصف مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها على صفحته الرسمية، والأغنية من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.

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