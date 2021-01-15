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رياضة

المجر تهزم كاب فيردي في المجموعة الأولى من مصر 2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:31 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
فاز المنتخب المجري على منتخب كاب فيردي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 34 - 27.

ونجح منتخب "المجريون" في التفوق خلال أحداث الشوط الأول وتقدم بنتيجة 19 - 14، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحصل جابور أنشين لاعب المنتخب المجري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي قدمه بتسجيل 7 أهداف من 10 محاولات.

وبهذه النتيجة حصد منتخب المجر على نقطتين ليحل في مركز الوصافة بالمجموعة، بفارق الأهداف عن المنتخب الألماني متصدر المجموعة، فيما يبقى منتخب الرأس الأخضر بدون رصيد ولكنه حل في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أوروجواي والذي خسر من ألمانيا بنتيجة 43 - 14.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب المجري في الجولة المقبلة مع نظيره منتخب أوروجواي، فيما يلعب كاب فيردي مع نظيره الألماني يوم الأحد المقبل.
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