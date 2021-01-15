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أخبار العالم

بايدن يهاجم أعضاء الكونجرس بسبب الكمامة.. شاهد

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:37 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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قسم الخارجي
وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن انتقادا لاذعا لأعضاء الكونجرس الذين يرفضون ارتداء الكمامة داخل القاعة، منتقدا تسييس ارتداء القناع من قبل أعضاء الحزب الجمهوري.

وقال بايدن "من الصادم أنه خلال تعرض الكونجرس لاعتداء من مثيري الشغب، يرفض المشرعون الجمهوريون ارتداء الكمامات".

وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب موجها حديثه للمشرعين الجمهوريين "ما هذا بحق الجحيم؟ حان وقت النضج".

وقال بايدن إنه يعلم أن ارتداء الكمامات أصبحت قضية حزبية، مضيفا "يا له من شيء غبي.. ومن الغباء أن يحدث ذلك".

ودعا الرئيس الأمريكي إلى الوحدة لمواجهة التحديات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وذكر بايدن أن إدارته ستعمل على تأمين الأموال اللازمة لدعم عملية توزيع لقاحات كورونا.

وأكد بايدن أنه خلال أول شهر من وصوله للسلطة، سيكون هناك 100 مركز طبي لمنح اللقاحات للأمريكيين.

ووصف الرئيس الأمريكي الشتاء القادم بـ"المظلم" بسبب استمرار تفشي وباء كورونا.
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