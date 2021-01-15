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رياضة

الزمالك يكشف موقف مصطفى محمد بعد إنهاء المفاوضات مع سانت إيتيان

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:51 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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مجدي سلامة
كشف عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، موقف مصطفى محمد لاعب الفريق بعد قرار النادي بإغلاق المفاوضات مع سانت إيتيان الفرنسي بشكل رسمي.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن مصطفى محمد متفهم الوضع وبالفعل أرسل رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك أكد فيها رفضه الانضمام إلى ناد يسيء إلى نادي الزمالك.

وفي نفس السياق ، حرص نادي الزمالك علي اصدار بيان رسمي بشأن أزمة احتراف مصطفي محمد لاعب الفريق الأبيض.
 
وجاء بيان مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي :

تابع نادي الزمالك بكل اهتمام تصريحات رئيس نادي سانت ايتيان الفرنسي يتاريخ 14 يناير 2021، في قناة النهار وما تضمنته من إشارة إلى أن اشخاصا لم يسمهم، أو يبين صفتهم، طلبوا الحصول على أموال مقابل تسهيل انتقال لاعب الزمالك مصطفى محمد إلى ناديه.

وفي هذا الشأن، يؤكد نادي الزمالك ما يلي: 

أولا: أن نادي الزمالك يرفض بأي شكل من الأشكال أية إساءة أو محاولة للتشهير لأي من المنتسبين له، والذين يتمتعون بالشفافية والمصداقية.

ثانيا: يرفض النادي بشكل قاطع لا لبس فيه ما تضمنته التصريحات المذكورة من تهديد بالإفصاح عن اسماء من طلبوا الحصول على أموال حال عدم اتمام الصفقة، ويطالب المسؤولين بنادي سانت إيتيان بالإفصاح فورا عن هذه الأسماء إن وجدت، وذلك إلتزاما بمعيار النزاهة والشفافية واجبة الاتباع.

ثالثا: وفي هذا الإطار، يعلن نادي الزمالك الغاء التفاوض نهائيا، بشأن انتقال اللاعب مصطفى محمد إلى نادي سانت ايتيان الفرنسي، احتراما منا لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك جماهيره العريضة في كل مكان والتي لا ترضى بمثل هذه الأمور، والتي تتعارض مع قيم ومبادىء النادي العريق، والذي طالما شهدت بها الألسن والقلوب وتمسسها المشاعر.

رابعا: يقوم نادي الزمالك حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والاساءة لبعض المسؤولين بالنادي، وسيعلن النادي فورا وبكل وضوح كل المعلومات التي يتم الكشف عنها والتعامل معها وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.
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