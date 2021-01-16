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فن

تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور

السبت 16/يناير/2021 - 12:53 ص
صدى البلد
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محمد زاهر - سعيد فراج
شهدت الدورة الرابعة لمهرجان "أوسكار العرب" برئاسة مهند الغزاوي تكريم عدد من الفنانيين بمختلف الدول العربية تحت رعاية وزارة الثقافة الليبية، والأتحاد العربي للثقافة وذلك بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة. 

كان أبرز المكرمين سيدة المسرح سميحة أيوب، والقديرة سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي ، عايدة رياض، مادلين طبر، حورية فرغلي، والتي شاركت بمكالمة هاتفية، المخرج إبرام نشأت ومنة فضالي.

كما تم تكريم النجمة اللبنانية رولا سعد كأفضل مطربة وقدمت أغنية "لاقيني تلاقيني" .

كما كرم المهرجان مصمم الازياء العالمي هاني البحيري كأفضل مصمم أزياء بالعالم العربي ،الفنانة الليبية "خدوجة صبري" والنجم نضال الشافعي، والفنان عاصي الحلاني الذي شارك بكلمة شكر عبر فيديو .. بالإضافة الى تكريم الفنان الليبي أحمد السكني والمؤلف وليد يوسف والمخرج جمال عبد الناصر.

قامت بتقديم فقرات الحفل أحلام فقيه، ملكة جمال تونس وأكد رئيس المهرجان انه يتم اختيار دولة مختلفة لإقامة مهرجان "أوسكار العرب" مع كل دورة من عمر المهرجان، وان إختيار مصر في تلك الدورة، جاءء بإعتبارها إحدى أهم منابر الفن والثقافة بالعالم العربي، ولأنها أهل لإختضان الفن والفنانين من كل العالم.
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
تكريم نجوم الفن في أوسكار العرب.. صور
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