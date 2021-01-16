ظهر في الهند قبل الصين.. أستاذ صدرية يكشف معلومات جديدة بشأن كورونا

قال الدكتور علي الوعري، أستاذ جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية بمدينة ووهان الصينية، إن الصين تريد أن تعرف كيف انتقل هذا فيروس كورونا إلى الإنسان وانتقاله جاء من آى حيوان.





وتابع الوعري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء dmc والمذاع عبر قناة " dmc"، أن فريق المحققين من الصحة العالمية وصلوا إلى ووهان الصينية للتحقيق في أصل هذا الوباء، مؤكدا على أن الصين دولة متفتحة وترحب بفريق الصحة العالمية، وأن هناك أبحاثا تقول إن الفيروس ظهر في الهند في سبتمبر من عام 2019 قبل ظهوره بالصين بثلاثة أشهر.





ونوه إلى أن الصين تهتم بسلامة المرضى بعد أخذ اللقاحات أكتر من آى شيئا آخر، مشيرا أن هناك حوالى 10 ملايين شخص قد خضعوا للقاحات.