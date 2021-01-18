يخدم نصف مليون مواطن ويربط 3 طرق رئيسية.. محور عدلي منصور يضيء الصعيد قريبا

منذ أن تعرض كوبري النيل القديم ببني سويف كوبري بني سويف الرئيسي لهبوط جزئي للمرة الرابعة، في الايام الماضية، أدى إلى إثارة الذعر والهلع بين سكان المحافظة، حيث أصبح هذا الكوبري صاحب الــــ 40 عامًا، ناقوس خطر ينذر بحدوث كارثة فى حالة تكرار الهبوط، فالكوبري العتيق والذي يمر عليه يوميًا الآلاف من المواطنين والسيارات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة وسيارات النقل الثقيل التى تحمل الأسمنت، والأحمال الثقيلة، مهدد بالانهيار، ما يعيق حركة أكثر من نصف مليون مواطن.





وجاء قرار القيادة السياسية الحكيمة وفي عهد المستشار عدلي منصور تم اتخاذ القرار وفي عهد الرئيس السيسي تم التنفيذ السريع وإنشاء حور بديل هو محو المستشار عدلي منصور ببني سويف علي النيل والذي يربط الناحية الغربية بالشرقية ، ويضم محور عدلى منصور 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقى، ليصل إجمالى طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع عل طول المحور، ويضم 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر منها 680 متر على النيل، 450 متر على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 متر على طريق ديمو الفيوم".





ويتكون محور عدلي منصور من 3 قطاعات يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 متراً، ويشمل إنشاء كوبرى أعلى النيل بطول 440 متراً، والقطاع الثانى والذى يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكبارى وأنفاق، والقطاع الثالث والذى يبلغ طوله 1.16كم وعرضه 30.8متراً، ويتضمن إنشاء كوبرى على طريق الفيوم بطول 450 متراً،وكوبرى آخر على الطريق الزراعى بطول 420 متراً، متضمنا 3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة، ويربط المحور بين طريق الكريمات الشرقى الصحراوى والزراعى بطريق القاهرة أسوان الزراعى وطريق بنى سويف الفيوم فى الغرب مما يقلل الكثافة المرورية على كوبرى بنى سويف الحالى وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتى النيل.

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ومنذ أن تم الإنتهاء من محور عدلي منصور تقرر إلغاء حركة مرور سيارات النقل الثقيل من كوبري النيل القديم وطريق السادات ،على أن يسلك بدلا منه محور عدلي منصور، وإلغاء مرور سيارات النقل الثقيل القادمة من مثلث سنور مرورا بميدان الحمرايا وصولا إلى بياض العرب ومنه إلى الاتجاه البحري،وتستبدل بخط سير يبدأ من مثلث سنور ثم طريق الشيخ فضل أمام مصنع تيتان وصولا إلى محور عدلي منصور،ويستثنى من ذلك سيارات الإمداد والتموين وبعض السيارات "التي ترى المحافظة والمرور" ضرورة مرورها عبر الكوبري القديم .





وبالنسبة للاتجاه الغربي فقد ارتأت اللجنة أن المسارات الموجودة على الطبيعة هي مناسبة للحركة المرورية ، نظرا لوجود نزلة على طريق القاهرة/أسيوط الزراعي،وأيضًا وجود نزلة من المحور على طريق دمو في الاتجاه الأول ومنه إلى الطريق الصحراوي الغربي،وأيضا هناك نزلة على طريق دمو الاتجاه الثاني ومنه إلى الطريق الدائري لبني سويف ومنه إلى الاتجاه القبلي ، بالإضافة إلى وجود طلعة من طريق دمو في الاتجاه الأول وطلعة آخرى إلى طريق دمو في الاتجاه الثاني .



