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فن

سمير صبرى: أنا ضد برامج المقالب والبعض يستغل المهرجانات للاستعراض على السجادة الحمراء

السبت 16/يناير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى - محمد نحلة
قال الفنان سمير صبرى انه ضد برامج الاستخفاف بالنجوم واستضافتهم والسخرية منهم وعمل مقالب مبالغ فيها لان النجم له احترامه وتقديره وحب الجماهير له . 

وأضاف صبرى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ،اننى من الممكن اقدم كتاب اخر وذكريات اخرى عن النجوم واسرار يتم الكشف عنها لاول مرة وصاحب دار النشر يشجعنى كثيرا للقيام بكتابة الجزء الثانى من حكايات العمر كله.

وتابع سيمر صبرى ان الحياة الخاصة بكل فنان لها احترامها وقدسيتها وان لى علاقات لا احب التطرق لها والحديث عنها وابى دائما يقول البيت له قدسيته ، والعزومة تكون خارج البيت .


وحول اختيار زاهى حواس لكتابة مقدمة الكتاب قال سمير صبرى كتب زاهى حواس عنى كلام رائع وطلبت منه انى اضع الكلام فى مقدمة كتابى ، واول لقاء لزاهى حواس كان معى فى النادى الدولى ، وعقب عمرو الليثى اول ظهور لى فى الاعلام مع سمير صبرى فى هذا المساء.

على جانب أخر قال الفنان سمير صبرى انى احب الاسكندرية جدا واختارنى الراحل ممدوح الليثى فى احد المهرجانات فى لجنة التحكيم ، وتعجبت من اختيار بعض الشخصيات بلجان التحكيم وكنت فى الماضى احزن لعدم اختيار المبدعين بحق ولكن مع تقدم السن لا اهتم كثيرا . 

واضاف صبرى ان الوجوه الجديدة التى تظهر على الريد كاربت مؤخرا تستعرض الفساتين وهناك عدد من كبار النجوم لم توجه لهم  الدعوة للحضور مثل سميرة احمد ونبيلة عبيد وغيرهم ولابد من تقدير كبار النجوم بشكل يليق.
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