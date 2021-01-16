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فن

بإطلالة صيفية.. شاهد فيفي عبدة تخطف انظار متابعيها عبر انستجرام

السبت 16/يناير/2021 - 05:02 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة فيفي صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبدة بأطلالة صيفية جذابة مرتدية فستان باللون الاسود يبرز جمالها .

وكانت قد نشرت الفنانة فيفي، مقطع فيديو للردعلي الشائعات المتدوالة من دخولها الإنعاش وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فيفي علي الفيديو  قائلة: ‏مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزه اقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش وحاجة حجاب الا اذا اراد ربنا. اسمعو الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب والتيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الانجليزي 


يذكر ان كانت الفنانة فيفي عبده نشرت مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة  دخولها العناية المركزة.

وقالت فيفي عبده: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله ، الله اكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو اة والله العمر مش بعزقة انا برد علي بيقول اني في الانعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك علي فكرة".
بإطلالة صيفية.. شاهد فيفي عبدة تخطف انظار متابعيها عبر انستجرام
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