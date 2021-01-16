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بين الناس

انقذوا أهل طفل بريء.. ابن أختي متغيب عن منزله بمحافظة الإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 07:04 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
استغاث المواطن وليد احمد ، والمقيم بمحافظة الاسكندرية ، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب محمد ابن شقيقتوا .
 
وقال "وليد " في رسالته: محمد ابن اختي متغيب من امبارح الضهر ياريت اللي يلاقيه يكلمنا ضروري ، اهله مبهدلين نفسهم من الزعل ،ارجوكم ساهموا في الخير ،  وانقذوا اهل طفل بري ء


وأضاف: "ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها ، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. ارجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها.
   
وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معه على الرقم التالي : 01278696451

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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