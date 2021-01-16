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فن

شاهد | بوسي شلبي تحيي الذكرى الثانوية للراحلة ماجدة

السبت 16/يناير/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
أحييت الاعلامية بوسي شلبي ذكرى الراحلة ماجدة عبر حسابها الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت بوسى شلبي صورة لها برفقة  الراحلة ماجدة وعلقت علي الصورة قائلة : الذكري السنويه اليوم الله يرحمها الفاتحه #ماجده

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج الفني "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستصيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية. 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بحلول العام الميلادي الجديد 2021.

يذكر ان أعلنت المنتج طارق الجنايني، وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة، بعد صراع مع المرض.

وكتب الجنايني، عبر صفحته الرسمية على موقع  التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أطيب وأحن قلب، المغفور لها ماجدة عميرة.. والدة أخواتي سحر وعمرو عميرة، صلاة الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر مسجد مصطفى محمود.. الرجاء الدعوة لها بالرحمة والمغفرة".

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