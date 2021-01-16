استقالة وزير الصحة الأمريكي بسبب أحداث الكونجرس





أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، بأن وزير الصحة الأمريكي أليس عازار قدم استقالته من منصبه على خلفية اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير الماضي.





وقالت الشبكة إن "وزير الصحة الأمريكي المستقيل على خلفية اقتحام الكونجرس سيبقى في منصبه حتى 20 الشهر الحالي".





وكانت آخر استقالة شهدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، هي استقالة هوب هيكس، مستشارته المقربة، وأحد أبرز فريقه الرئاسي.





ومساء الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس,



