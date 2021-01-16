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أخبار العالم

استقالة وزير الصحة الأمريكي بسبب أحداث الكونجرس

السبت 16/يناير/2021 - 05:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، بأن وزير الصحة الأمريكي أليس عازار قدم استقالته من منصبه على خلفية اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير الماضي. 

وقالت الشبكة إن "وزير الصحة الأمريكي المستقيل على خلفية اقتحام الكونجرس سيبقى في منصبه حتى 20 الشهر الحالي".

وكانت آخر استقالة شهدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، هي استقالة هوب هيكس، مستشارته المقربة، وأحد أبرز فريقه الرئاسي.

ومساء الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس,

وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.
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