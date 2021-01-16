ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد كريمة مختار.. لم تكن المرشحة الأولى لفيلم الحفيد

السبت 16/يناير/2021 - 07:02 ص
كريمة مختار
كريمة مختار
Advertisements
نبيل العدوى
يوافق اليوم 16 يناير ذكرى ميلاد الفنانة الكبير كريمة مختار، الذي تعد من بين أشهر الممثلات تقديما لدور الأم على الشاشة، قبل أن ترحل عن عالمنا عام 2017.

وكشفت الراحلة، خلال أحد حواراتها، أن أحب عمل لها خلال مشوارها الفنى هو فيلم "الحفيد"، موكدة أنها تعتز به للغاية، وتعتبره من أفضل وأحب أعمالها لأنه يرصد فترة مهمة فى حياة مصر الاجتماعية.

وكانت الراحلة ليست المرشحة الأولى للعمل، فقد سبقها الفنانة إحسان القلعاوى، التى اعتذرت بعد قراءة السيناريو، لتحل كريمة مختار بدلًا منها، وحدث خلاف بينها وبين المنتج أثناء التصوير بسبب اختلاف فى وجهات النظر، إلا أن المشاركين فى العمل تدخلوا لحل الأزمة.

وقد كشف الاعلامي والمذيع معتز الدمرداش أن شخصية والدته الفنانة الراحلة كريمه مختار في المنزل مؤكدا انه تلقي هذا السؤال عدة مرات من المعجبين منذ ظهور مسلسل حمادة عزو .

وأضاف: امي كانت لا تعرف "الحال المايل" وهي حنينة وطيبه في كل شئ لكن أمام المبادئ والقيم تظهر بشكل مختلف تماما.

وأشار إلى كريمه مختار كانت اجتماعية جدا وتعشق تجمع العائلة وليس لها حفلات الوسط الفني، قائلا: امي كانت صارمه للغاية خصوصا في تربيتي انا واخي وقت اللزوم فقط . 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. قصة اعتزاله الفن بعد رحلة تألق ونجاح

في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. حكاية الإفيه المحذوف له من مسرحية الجوكر

ذكرى ميلاد نور الدمرداش.. صور نادرة من حفل زفافه على كريمة مختار

في ذكرى وفاتها.. مأساة اللحظات الأخيرة لـ إحسان القلعاوي

ترشيحاتنا

ماذا يقرأ في صلاة قيام الليل لاغتنام 11 فضلا لها؟

يلهث لالتقاط أنفاسه.. شاهد كورونا يفتك بملاكم شهير | فيديو

عامل توصيل يأكل وجبة الزبونة أمام منزلها.. فيديو

بإطلالة صيفية.. شاهد فيفي عبدة تخطف انظار متابعيها عبر انستجرام

أخبار التوك شو.. حقيقة تورط صفوت الشريف في مقتل سعاد حسني.. كورونا ظهرت في الهند قبل الصين..وبشري لـ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

أهم الاخبار.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن دوري الأبطال... ومنخفض جوي يضرب البلاد غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات الانتظار.. سعودية توثق لقطات مؤثرة لوالدها منذ دخولها المدرسة | صور

في لحظات.. شاهد ثعبان خطير يبتلع حيوانًا كبيرًا بالكامل

عريس في ورطة.. أهله يرفضون حضور حفل زفافه بسبب فستان العروس