في ذكرى ميلاد كريمة مختار.. لم تكن المرشحة الأولى لفيلم الحفيد

وكانت الراحلة ليست المرشحة الأولى للعمل، فقد سبقها الفنانة إحسان القلعاوى، التى اعتذرت بعد قراءة السيناريو، لتحل كريمة مختار بدلًا منها، وحدث خلاف بينها وبين المنتج أثناء التصوير بسبب اختلاف فى وجهات النظر، إلا أن المشاركين فى العمل تدخلوا لحل الأزمة.





وكشفت الراحلة، خلال أحد حواراتها، أن أحب عمل لها خلال مشوارها الفنى هو فيلم "الحفيد"، موكدة أنها تعتز به للغاية، وتعتبره من أفضل وأحب أعمالها لأنه يرصد فترة مهمة فى حياة مصر الاجتماعية.