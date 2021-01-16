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أخبار العالم

الصحة السعودية: لا يوجد دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرع بالدم

السبت 16/يناير/2021 - 09:36 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أمينة الدسوقى
أوضحت وزارة الصحة السعودية أنه لا يوجد –حتى الآن- دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرُّع بالدم، مشيرة إلى أنّه لا مانع من أخذ مرضى حساسية الطعام والأكزيما للتطعيم.

وذكر حساب وزارة الصحة 937 التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنّه «لا توجد أدلة علمية حتى الآن، تفيد بأن اللقاحات من النوع (mRNA) تمنع التبرع بالدم بعد أخذها، ومن ضمنها لقاح فايروس كورونا (فايزر)؛ كونه لا يحتوي على أجزاء حية من اللقاح»، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عاجل.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة السعودية، موقف الحامل والمرضعة من أخذ لقاح كورونا، موضحة أنه «طالما لا تتوفر أدلة علمية حتى الآن عن أمان اللقاح للمرأة الحامل أو المرضع، فإنه ينصح بتأجيل أخذه لهذه الفئة».

وحول مرضى حساسية الطعام أو الأكزيما، أشارت وزارة الصحة إلى أنه بالنسبة لحساسية الطعام والحالة الطبية الأكزيما، فإنّه لا مانع لهم من أخذ اللقاح.
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