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دياب اللوح: منفتحون على كافة الحلول السياسية بشرط احترام سيادة فلسطين..فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 10:11 ص
السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بالقاهرة
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نورهان رأفت
أكد السفير دياب اللوح ، سفير فلسطين بالقاهرة ، على أن دولة فلسطين منفتحة على كافة الحلول السياسية ، لدعم القضية الفلسطينية ، في حالة وجود فرصة جيدة ، خصوصا مع وجود سياسية أمريكية جديدة ، برئاسة "بادين" .

وأضاف السفير دياب اللوح ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أنه لا مفر من أن يكون الحل السياسي ، يراعي كافة حقوق الشعب الفلسطيني ، والتأكيد على السياسية الفلسطينية الكاملة ، وإقامة دولة عاصمتها القدس الشريف ، ولا تعاني من أسة مستوطنات .

وتابع : نعتبر أنفسنا شركاء في جهود المجتمع الدولي ، وبناء الأمن والسلام الدوليين ، لكل المنطقة ، وعلى رأسهم دولة فلسطين .

وأشار إلى أن قمة "العلا" أكدت  سيادة مدينة القدس ، ورفضت مجمل السياسات العنصرية على أرضها ، أو بناء المستوطنات ، خاصة هدم المنازل والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين .

ولفت إلى أن اجتماع وزراء الخارجية المصري ، والأردني ، وألمانيا ، وفرنسا ، تم تشكيله وتأسيسه من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني ، مؤكدا أن مصر تربطها علاقات قوية مع فلسطين ، وكذلك دولة الاردن .

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