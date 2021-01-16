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فن

بطلة فيلم الحفيد.. في عيد ميلاد دينا عبد الله تعرف على عمرها الحقيقي

السبت 16/يناير/2021 - 11:55 ص
دينا عبد الله
دينا عبد الله
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سعيد فراج
تحتفل اليوم السبت 16 يناير، الفنانة والإعلامية دينا عبد الله، بعيد ميلادها الـ 56 والتى ولدت بالقاهرة في مثل هذا اليوم 1965م، واسمها كاملًا "دينا أنور أحمد عبدالله"، وشقيقتها هي الإعلامية إيناس عبدالله، التي تشغل حاليًا منصب رئيس قناة "نايل دراما".

دينا عبدالله أحبها الناس بعد أن شاهدوا خفة ظلها فى فيلم "الحفيد "عندما كانت طفلة عمرها 3 سنوات، وقدمت العديد من الأفلام منها "بيت من رمال"، "أميرة حبي أنا"، "عالم عيال عيال"، "السلم الخلفي"، و"مايوه بنت الأسطى محمود"، وقدمت أكثر من 50 عملًا دراميًا يعد أهمهم دورها في “ليالي الحلمية” مع الراحل “إسماعيل عبد الحافظ”.، ثم دخلت مجال الإعلام. 

وقدمت دينا عبد الله العديد من البرامج الهامة منها "لسه الدنيا بخير" ، وبرنامج "حبيب الملايين"، "طوق نجاة" الذى كان أول برنامج يهتم بتكريم النجوم في حياتهم. 

دينا عبد الله ترى أن التمثيل هواية وأن التقديم الإعلامي أهم بكثير وغابت لمدة 10 سنوات عن الفن انشغلت فيهم بالعمل الإعلامي وبتحضير رسالة الماجستير والدكتوراه. 

وكانت آخر أعمال دينا عبد الله، برنامجها المشهور الذى يحمل اسم "حبيب الملايين"، وتمت إذاعته على قناة المحور الفضائية فى شهر رمضان الكريم. 
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