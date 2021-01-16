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رياضة

بعد تأجيلها بسبب كورونا.. الكشف عن الموعد الجديد لانتخابات برشلونة

السبت 16/يناير/2021 - 12:05 م
شعار نادي برشلونة
شعار نادي برشلونة
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محمد السعيد
كشف تقرير إسباني، اليوم السبت، عن الموعد الجديد لانتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المجلس الذي يدير نادي برشلونة برئاسة كارليس توسكيت، اتفق مع المرشحين على إقامة الانتخابات يوم 7 مارس المقبل.


وضمت القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة نادي برشلونة الإسباني كلا من خوان لابورتا، وفيكتور فونت وتوني فريتشا.


كان نادي برشلونة، أعلن أمس الجمعة، تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إقامتها 24 يناير الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.


وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي، أنه بعد التشاور مع الحكومة الكتالونية، تأكد عدم إمكانية إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعدم الخروج أو الدخول لبرشلونة.


وقال نادي برشلونة إنه سيتم تقييم الوضع الصحي مع الحكومة البريطانية، لتحديد موعد جديد للانتخابات.
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