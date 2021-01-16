الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق في الأيام المقبلة.. التفاصيل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية هذه الأيام، وهو أمر طبيعي خلال فترة الشتاء، خاصة أننا نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، على عكس حالة الاستقرار التي شهدناها خلال الأسابيع الماضية، ووصلت درجات الحرارة العظمى إلى 19 و20 على القاهرة ومناطق من شمال البلاد، وطقس شديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة من الصباح.











وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن هناك فرصا لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وستزيد فرص سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة، منوها إلى أننا لم نشهد أي ظواهر جوية أخرى.









وأوضح أن نشاط الرياح يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، ويثير الرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.







