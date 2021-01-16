إجراء أمريكي عاجل بشأن البحرين والإمارات

كشفت صحيفة الوطن البحرينية عن اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراء عاجل بشأن البحرين والإمارات حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تصنيف مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة كشريكين رئيسيين لواشنطن.





وذكرت الصحيفة نقلا عن بيان البيت الأبيض، إن الخطوة الأمريكية اعتراف بالشراكة الاستثنائية مع البلدين والتزامهما بمكافحة التطرف والإرهاب.





وواصلت الصحيفة البحرينية نقلا عن البيان ذاته، أن تصنيف البحرين والإمارات كشريكين رئيسيين لواشنطن، يظهر مستوى جديدا للشراكة بينهما وبين الولايات المتحدة.



