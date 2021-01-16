ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حظر تجول لأجل غير مسمى في غرب دارفور السودانية

السبت 16/يناير/2021 - 03:52 م
ولاية دارفور السودانية
ولاية دارفور السودانية
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، حظر التجول لأجل غير مسمى في ولاية غرب دارفور، وذلك عقب مقتل شخصين، واندلاع أعمال عنف في الولاية. 

ونشب الصراع في إقليم دارفور عام 2003 بعد أن ثار متمردون معظمهم من غير العرب على الخرطوم، وواجهت القوات الحكومية والمجموعات المسلحة العربية التي تحركت لقمع التمرد اتهامات بارتكاب فظائع واسعة النطاق. وقتل ما يقدر بنحو 300 ألف وشرد 2.5 مليون.

وكانت السلطات الانتقالية السودانية، أبرمت اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور في أكتوبر. لكن الاتفاق استثنى المجموعة الأكثر نشاطا على الأرض.

وقرر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، إنهاء مهمة بعثة حفظ سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، والمعروفة باسم يوناميد، في 31 ديسمبر بعد أكثر من 13 عاما من تأسيسها.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، نقلا عن اثنين من القيادات المحلية إن "صراعا على مصدر للمياه بين قبيلتي المساليت والفلاتة في منطقة قريضة أفضى إلى مقتل اثنين من الفلاتة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل وإصابة 47 في صراع مسلح بإقليم دارفور

السودان ينشر أعدادا كبيرة من القوات العسكرية في دارفور.. لهذا السبب

مصر تسجل 1226 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة.. والسعودية تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لأسبوع آخر.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

دارفور وإثيوبيا.. الجنوب السوداني يشتعل بعد تحركات عسكرية لمواجهة العنف القبلي وأزمة تيجراي

مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء عنف قبلي في دارفور.. وأزمة النزوح تتجدد

ترشيحاتنا

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بطب جامعة طنطا متأثرا بإصابته بكورونا

مشاكل نفسية.. انتحار مصاب كورونا بمستشفى حميات أشمون

وصية سمير صبري وحقيقة زواجه من سماح أنور وعلاقته بالزعيم.. الجزء الثاني فى واحد من الناس الليلة

إعارة مصطفى فتحي لاعب الزمالك إلى سموحة 6 أشهر

شاهد.. أول صورة لأحمد حلمي يجسد شخصية نجيب محفوظ: حاولت أقرب الشبه

بعد ظهورها فى مسجد.. ممثلة أفلام إباحية تثير الجدل بإعلان عن منتج جنسي بتركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش