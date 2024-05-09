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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير بيلاروسيا لبحث مجالات التعاون المشترك

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيد السفير سيرجي ترنتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالي الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


تناول اللقاء، التركيز على التعاون في مجال الطب الرياضي وتبادل الزيارات للخبراء والمستثمرين في هذا المجال، عمل شراكة مع أحد الجهات العامة أو الخاصة لتطوير وحدات ومراكز الطب الرياضي، تبادل برامج الصحة العامة للرياضيين والتأهيل الرياضي وإصابات الملاعب، وكذلك التعاون في مجالات الدبلوماسية الشبابية وبرلمان الشباب وريادة الاعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.


أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبيلاروسيا، وخاصة في مجالي الشباب والرياضة والتي تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر، والذي يُمثل ضمن الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلي الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية للشباب والمنظومة الرياضية، لافتًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع في الإتاحة وتطوير البنية التحتية الرياضية.


وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يُعد فرصة كبيرة لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات التدريب الرياضي وتبادل إقامة المعسكرات الرياضية خاصة في رياضة كرة القدم، إضافة إلي تبادل الخبرات والاستثمارات في مجال البنية التحتية الرياضية، من خلال إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ونظيرتها في بيلاروسيا  بهدف التنشيط والتعاون في تلك المجالات.


وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن قطاعي الشباب والرياضة شهدا طفرة كبيرة وإنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث حدثت ثورة رياضية حقيقية وتدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين.


من جانبه، أعرب السفير سيرجي ترنتيف عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات الشبابية والرياضية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا على تزايد حجم التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والبيلاروسية.


وأشاد السفير بما يملكه الجانب  المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات وبخاصة بالمجال الشبابي والرياضي ، مؤكدا على حرصه وحرص بلاده على التعاون مع الجانب المصري فى المجالين.

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