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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باسم مرسي يقود هجوم الإسماعيلي أمام الداخلية في الدوري الممتاز

صدى البلد

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الداخلية في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري Nile.

تضمن تشكيل الإسماعيلي في مباراته أمام الداخلية، أبرز اللاعبين المتميزين في صفوفه، بهدف الحفاظ على سلسلة الانتصارات بعد الفوز في المباراة السابقة ضد فاركو.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

تشكيلة الإسماعيلي أمام الداخلية في دوري Nile:
- حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.
- خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، حمدي النقاز، محمد عمار، محمد دسوقي.
- خط الوسط: محمد مخلوف، عماد حمدي، عمر الساعي.
- خط الهجوم: باسم مرسي، نادر فرج، عبد الرحمن مجدي.

الإسماعيلي يتغلب على فاركو في دوري Nile:
بقيادة المدير الفني إيهاب جلال، حقق الإسماعيلي تغييرًا إيجابيًا في نتائجه ببطولة دوري Nile، حيث تمكن الفريق من الفوز بنتيجة 2-0 على فاركو. هذا الفوز جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية حيث لم يحقق الإسماعيلي الفوز في أربع مباريات متتالية قبل هذه المواجهة. وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الفريق إلى 22 نقطة، محتلاً المركز الثالث عشر في الترتيب العام، بينما تجمد رصيد فاركو عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

احمد عادل عبد المنعم إيهاب جلال باسم مرسي عمر الساعي محمد دسوقى

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