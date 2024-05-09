دعاء النجاح والتوفيق للطلاب قبل امتحانات الترم الثاني

دعاء النجاح والتوفيق للطلاب، يستعد جموع الطلاب في الشهادات الإعدادية والثانوية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويستحب للطلاب الحرص على دعاء النجاح والتوفيق قبل الامتحانات حتى يرزقون بجني ثمار تعبهم طوال الشهور الماضية، ونصح الكثير من العلماء الطلاب أهمية بدء المذاكرة بتلاوة آيات من كتاب الله والحرص على دعاء المذاكرة والنجاح حتى يكونوا في معية الله وأن يكون لديهم قدر كبير من التحصيل وفيما يلي دعاء النجاح والتوفيق لطلاب قبل امتحانات فيما يلي.

- اللهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثناء عليك ولا نقدر وأنت سبحانك كما اثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين”.



-الحمد لله رب العالمين خالق اللوح وخالق القلم وخلق الخلق من عدم ودبر الأجل والأرزاق وحكم بالعدل وجعل الليل والنهار الحمد لله فهو يحب من دعا خفيًا ويزيل من كان منه حيا محمد على ما قدمته إلى وعلى درجاتي وارتفاعي ونجاحي.

-كما يمكن أن نقول في دعاء النجاح والتوفيق للطلاب اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر يا رب العباد الذي لا يشرك في حكمه أحد والذي خلق الجن وخلق الإنس وخلق السماء والأرض وما بينهم واجعلهم طرائق قددا.

- اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا.

- اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

- اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك عمن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يا رب وفقنا في الامتحانات، وارزقنا النجاح، يا أرحم الراحمين.

- الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي هَدانا لِهـذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّـهُ ، إن الحمدَ للهِ نستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مضلَ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، الحمد لله الذي أجاب دعوتنا، وكفانا همنا، ودبر أمرنا، ويسر عسيرنا، وسهل صعبنا. الحمد الله قاضي الحاجات، مفرج الكربات، غافر الزلات، سامع الدعوات.

الحمد لله مغني الفقير، مقوي الضعيف، معز الضعيف، مجيب الداعي، مغيث الملهوف.

- نحمدك اللهم على البلاء، ونحمدك على الخير، ونحمدك على الصحة والمرض، ونحمدك على الرزق والكرم. ونحمدك على لسان يحمدك، وأصابع تسبحك، ياذا الجلال والكرم والجود والإحسان.

بك نستعين ونحمدك على عونك، وبك نستجير ونحمدك على إشارتك، فاللهم لك الحمد ولك الفضل والمنّ وحدك.

اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي اليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

- اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة.

اللهم أعني على الدراسة، ولا تجعل قلبي يمل منها، وكن معي في كل لحظة، ووفقني لما تحب وترضى، وارزقني النجاح اللهم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وثبات العقل والذهن والذاكرة، بحق قولك بسم الله الرحمن الرحيم: (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.

- اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين.

- اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.



دعاء النجاح

دعاء النجاح، يبحث الكثير من الطلاب عن دعاء النجاح خاصة مع اقتراب كل موسم امتحانات سواء الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني، ويستحب للطالب ترديده بعد انتهاء ظهور النتيجة سواء كانت مرضية او غير مرضية والرضا بأقدار الله من أركان الإيمان، وأكد العلماء أهمية حرص العبد على تحميد الله عز وجل وأن يقول الحمدلله على كل حال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لذا علينا دائما تكرار دعاء النجاح.

- دعاء النجاح اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء.

- اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر، الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله مالك خزائن السماوات والأرض، الحمد لله حمداً يوافي كرمه وجوده.

- الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.

- اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا ومما كان من المشركين.

اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

- اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة، اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.



دعاء التوفيق في النجاح

دعاء التوفيق في النجاح تعد نعمة الدعاء من الأمور العبادات العظيمة التي تقوي علاقة العبد بربه وبهذه العباد يجد مخرجا وفرجا لأزمته ، ويجب على المسلم اللجوء إلى الله عز وجل في كل الأوقات طمعا في رضاه وتحقيق مبتغاه، لاتقتصر أدعية المسلم في التوفيق في النجاح في الأوقات الصعبة بل يستحب أن يلجأ إليه في الرخاء قبل الشدة

دعاء التوفيق في النجاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح.

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهمّ إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسال الخير إلا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك، يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه، لا أحد لي غيرك فأسأله، ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها، وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك.





اللهم إني أسألك الهدى والتّقى والعفاف والغنى. اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.



- اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل، اللهم نور بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.

-اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي، باسم الله الفتاح.

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، اللهم اجعل الصعب سهلاً، اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا إله إلا الله، الحليم الكريم رب العرش العظيم.