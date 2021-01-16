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أخبار العالم

الحكومة النمساوية تبحث تمديد الإغلاق العام

السبت 16/يناير/2021 - 04:03 م
صدى البلد
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ا ش ا
  

 بحث المستشار النمساوي سباستيان كورتس ونائب المستشار فيرنر كوجلر اليوم /السبت/ مع كبار خبراء الصحة والأطباء مدى الحاجة إلى تمديد الإغلاق العام فى البلاد الذي سينتهي فى 24 يناير الجاري ومن المتوقع إعلان القرار النهائي غدا الأحد.

وقالت مصادر حكومية اليوم السبت بإن الخبراء أوصوا الحكومة بتمديد الإغلاق العام لمدة أسبوعين أو ثلاثة مع التشديد على ارتداء الكمامات الطبية عالية الكفاءة فى المحال ومراكز التسوق وغيرها من التجمعات . 

ومن جانبه أكد ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي أن 17 فى المائة من اختبارات كورونا الايجابية فى العاصمة فيينا ثبت أنها من السلالة البريطانية المتحورة للفيروس .

وأشار أنشوبير فى تصريحات له اليوم السبت إلى أن الفحص الدقيق لاختبارات كورونا الإيجابية في فيينا أثبت أن 14 من أصل 83 عينة احتوت على الطفرة البريطانية للفيروس لافتا الى أن الفيروس ينتشر أكثر فأكثر في النمسا.

واضاف الوزير أن فحص وتتبع سلاسل العدوى أظهر أن الطفرة القادمة من بريطانيا ومن جنوب افريقيا هي الأكثر عدوى. 
ع ص
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