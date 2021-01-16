وكيل الأزهر يعلن وقف جميع فعاليات تدريب المعلمين على مستوى الجمهورية

قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وقف جميع فعاليات تدريبات المعلمين بجميع المناطق الأزهرية، ولا يتم تفعيل او تنظيم اي فعالية الا بعد العرض المباشر على وكيل الأزهر.





وتمثلت ضوابط إجراء التدريبات في " عدم دخول المتدرب إلى قاعة التدريب إلا بعد الاطلاع على بطاقته الشخصية وإظهار خطاب الترشيح لحضور الدورة التدريبية، وعدم دخول أي متدرب بدون ارتداء الكمامة والإلتزام بالاجراءات الاحترازية الصحية، وضروة الالتزام بميعاد التدريب من الساعة 9 صباحا طوال فترة البرنامج، وبتنظيف قاعات التدريب يوميا وتطهيرها".





ومن الضوابط أيضا "الالتزام بالتباعد بحيث توجد مسافات بين المتدربين وبعضهم البعض حسب إرشادات وزارة الصحة، و الالتزام بمقعد المتدرب طوال فترة التدريب وعدم تغييره، والتنبيه على المتدربين بتسليم الملف التدريبي لمسئول الكادر عقب انتهاء التدريب، وذلك لتسجيله في فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين".





على أن تكون محتويات الملف كالآتي:





- صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من الشئون الوظيفية بالمنطقة.

- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد.

- إخلاء الطرف الدال على حضور المعلم التدريب.

- تقرير تقويم الأداء من الموجه الفني بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- خطاب ترشيح من شيخ المعهد.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة من الشئون الوظيفية بالمنطقة.

- شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية (صورة طبق الأصل).