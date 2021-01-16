صحيفة بريطانية: أستاذ أسترالي ونجله تعرضا للتعذيب في قطر قبل الإفراج عنهما

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن السلطات القطرية أفرجت عن استاذ جامعي استرالي ونجله، بعد تعرضهما للتعذيب خلال فترة احتجازهما في السجون القطرية.





وقالت الصحيفة إن البروفيسور الأسترالي لقمان طالب 58 عاما، وابنه إسماعيل 24 عاما، احتجزا في الدوحة منذ يوليو الماضي في مكان غير معلوم.





وأوضحت أنه لم يتم توجيه اتهامات للمعتقلين، ولا يوجد تفسيرات لاعتقال الأستاذ الاسترالي وابنه، لكن الواقعة جاءت قبل 3 أشهر من اتهام الولايات المتحدة لنجل الأستاذ لقمان بتورطه في تسهيل تمويل تنظيم القاعدة.





وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إلى أن لقمان طالب ونجله إسماعيل قالوا انهم تعرضوا للتعذيب في قطر، حيث تم إجبارهم على الخضوع لضغوط كبيرة لفترات طويلة، كما حرما من النوم وتم عزلهما تماما عن العالم ولم يروا النور.





وأضافت أن الاستاذ الاسترالي وقت اعتقاله كان يشغل منصب عميد كلية الصحة العامة بجامعة قطر، وساعد الحكومة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.





وتقول مريم طالب ابنة الاستاذ الجامعي إن العائلة "سعيدة جدا" بالإفراج عن والدها وشقيقها، مؤكدة أنهم لم يعلموا شيئا عن اعتقالهما إلا بعد 40 يوما من تاريخ احتجازهما.





وأوضحت مريم أن الحكومة القطرية لم تقدم أي تفسير لاعتقالهما حتى قبل وقت قصير من الإفراج عنهم، مؤكدة أن هناك العديد من الأسئلة التي تطلب الإجابة عنها حول الدور الذي لعبته حكومة استراليا في هذا الشأن.





ويتواجد لقمان ونجله حاليا في تركيا، تمهيدا لعودتهما مرة أخرى إلى استراليا، بحسب الصحيفة.



