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اقتصاد

سعر الدولار اليوم 17-1-2021

الأحد 17/يناير/2021 - 07:00 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقرت اسعار الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد، الموافق 17-1-2021، رغم ارتفاعه بمتوسط 3 قروش على الأقل، على مدار الـ4 أيام الماضي.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

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وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو  15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي اليوناني،الإمارات دبي الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي المتحد، مصر، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، قطر الوطنيQNB، قناة السويس، الاسكندرية، التعمير والاسكان، عودة".

وبلغ سعر الدولار نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، اتش اس بي سي،بلوم، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الاسلامي،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي، البركة، المشرق،ABC، العربي".

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
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