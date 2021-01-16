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حوادث

مليون جنيه شرط جزائي.. جلسة صلح بين عائلتي عرفات وعوض بمغاغة

السبت 16/يناير/2021 - 06:04 م
صلح
صلح
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ايمن رياض
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع لجنة المصالحات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمركز مغاغة شمال المنيا، في إنهاء نزاع ثأري نشب بين عائلتي عرفات وعوض بقرية بني خلف بسبب خلافات الجوار، ما تسبب في مقتل أحد أفراد عائلة عرفات على يد أحد أفراد عائلة عوض.

أقيم الصلح داخل سرادق بالقرية، وسط حضور كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، وأعضاء مجلس الشيوخ الدكتور زين الاطناوي ومحمد عبدالحفيظ صالح، وأعضاء مجلس النواب، إيهاب عبد العظيم، وأحمد عبد المحسن حته، وسعودي عبد الرحمن، وكريم بدر حلمي، وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار المسؤولين بالمركز.

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وشهد جلسة الصلح إعلان قرارات لجنة المصالحات والتي شملت تغريم عائلة المتهم 750 ألف جنيه كدية شرعية، وقيام أفراد اسرته بتقديم الكفن، لأسرة المجني عليه، وتوقيع الطرفين على شرط جزائي قدرة مليون جنيه لمنع تجدد الأحداث بين الطرفين.

وقبل الجانبان الحكم، ورددوا والحضور قسم التراضي والتصالح، ووقعوا على محضر الصلح، وقبل أسرته المجني عليه العزاء.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، عام 2018، بحدوث مشاجرة بالشوم والحجارة، بين أفراد العائلتين، مما تسبب في مقتل رمضان 35 عاماً، حاصل على دبلوم، من عائلة عرفات على يد عمر 55 عاماً، من عائلة عوض حيث تم القبض المتهم، وإحالة للمحاكمة الجنائية.
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