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رياضة

محمد يوسف يختار 22 لاعباً في قائمة البنك الأهلي لمواجهة الأهلي غداً

السبت 16/يناير/2021 - 06:55 م
فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي
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يسرى غازى
كشف محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن قائمة فريقه المقرر أن تواجه النادى الأهلي على ملعب حرس الحدود في الخامسة مساء غد الأحد ضمن لقاءات الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.

وسافر فريق البنك الأهلي الى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق وذلك عقب خوض المران الأخير للفريق اليوم السبت وذلك من اجل مواجهة المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسماني.

واختار محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبًا بمعسكر الفريق بالإسكندرية وهم: فى حراسة المرمى محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي.

خط الدفاع: محمد كوفي ومحمد مجدي ومحمد دبش وأمير مدحت وأحمد ياسين وأسامة إبراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي. 

خط الوسط: محمد حامد والمثناني وحسام الصانع واستيرلا ومحمد بسيوني وموسى دياوارا وأحمد ياسر ومحمود قاعود وشادي رضوان.

خط الهجوم: أحمد علي وفادي فريد.
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