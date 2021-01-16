محمد يوسف يختار 22 لاعباً في قائمة البنك الأهلي لمواجهة الأهلي غداً

كشف محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن قائمة فريقه المقرر أن تواجه النادى الأهلي على ملعب حرس الحدود في الخامسة مساء غد الأحد ضمن لقاءات الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.