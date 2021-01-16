لبنان.. حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا





سجلت السلطات الصحية في لبنان 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن 41 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1866 حالة.





فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان 249158 حالة، بحسب الوزارة.





وسجل لبنان يوم أمس الجمعة، 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و44 حالة وفاة.



