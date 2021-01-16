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أخبار العالم

لبنان.. حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 06:48 م
لبنان يسجل 5872 إصابة
لبنان يسجل 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي

سجلت السلطات الصحية في لبنان  5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن 41 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1866 حالة.

فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان 249158 حالة، بحسب الوزارة.

وسجل لبنان يوم أمس الجمعة، 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و44 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، كشف علي المقداد عضو لجنة الصحة النيابية في لبنان عن رصد نوع متحور من فيروس كورونا المستجد، أسرع انتشارا،  وتابع قائلا "لا نعلم حتى الآن إذا كنا نواجه نوعا جديدا من الفيروس، أو أن فيروس كورونا قد طور نفسه".
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