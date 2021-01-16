الأهلي يغادر إلى الإسكندرية استعدادًا للبنك الأهلي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق بمنطقة برج العرب استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها مساء غد بإستاد المكس ضمن منافسات مسابقة الدوري .





وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.





وشهدت القائمة عودة عمرو السوليه لاول مرة بعد شفائه من فيروس كورونا .





وتضم القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد وعمرو السوليه ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.



