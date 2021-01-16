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أستاذ انتشار أوبئة: لقاح كورونا سيكون متاحا للشراء في هذه الحالة.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 06:56 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه كانت هناك بارقة أمل خلال عام 2021 لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه بحلول عام 2021 أصبح هناك الكثير من اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأشار إلي أن هيئة الدواء المصرية، هي الجهة المنوطة لفحص اللقاح واعتماده؛ للتأكد من درجة أمانه وسلامته، لافتا إلي أن جميع الدول علي مستوي العالم تحصل علي الاعتماد الدولي قبل الاعتماد المحلي.

وأوضح أن عملية اعتماد اللقاح في الأوقات العادية كانت تتراوح ما بين عام أو عامين، أما في الأوقات الطارئة؛ فقد تأخذ شهرا أو شهرا ونصف الشهر، لافتا إلي أنه يتم أخذ عينات من اللقاح للتأكد من أن التحليل الجزئي للمكون مطابق لما هو موجود في الملف، معقبا أن هذه المراحل مهمة جدا لإعطاء الموافقة المحلية لأي لقاح في مصر.

وشدد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، علي ضرورة التأكد أن جودة اللقاح الذي يُنتج في دولة ما، هو بنفس خط الإنتاج الذي يُنتج للعالم كله، مشيرا إلي أن اللقاح يكون متاحا للشراء في غضون شهر من اعتماده من قبل هيئة الدواء المصرية.
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