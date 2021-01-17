علوم عين شمس: بداية اختبارات الدور الثاني للدبلومات نهاية فبراير

وأشار عميد الكلية إلى أن إختبارات الدراسات العليا تنقسم الى البابل شيت والمقالي وذلك حسب طبيعة المواد التي يدرسها الطالب

والجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور" محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة إن الكلية قد انتهت من رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية وذلك لمساعدة الطلاب في مراجعة المقررات الدراسية قبل البدء في الامتحانات، لافتًا إلى أن الكلية قد انتهت من أداء الاختبارات العملية قبل قرار تأجيل مجلس الوزراء. وأوضح "رجاء" خلال تصريحته لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية تنفرد بغرفة عزل صحى جيدة التهوية تحتوى علي سرير وذلك في حالة ظهور أى أعراض على الطلاب أثناء أداء الاختبارات، لافتًا الى الوحدة الطبية تتعامل مع الطلاب في حالة أى شكوى والتواصل الفوري مع المستشفيات المتخصصة بالجامعة لاتخاذ الإجراءات اللأزمة



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وأشار عميد الكلية إلى الاكتفاء الذاتي للكلية من المطهرات والكمامات الطبية التي يتم استخدامها ، مؤكدًا على أهمية التعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية وغرف الكنترول واتخاذ كافة التدابير الوقائية مع الحفاظ على التباعد الإجتماعي.

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واستطرد، أن في حالة ثبوت إيجابية الطالب بعدوى كورونا يقدم ما يفيد للجنة الطبية الخاصة بالكلية ويؤجل الامتحان للطالب حتى يتم شفاؤه ، مشددًا على عدم حضور الطالب الى الحرم الجامعي في حالة الشعور بأى عرض.

وأوضح " رجاء " خلال تصريحاته لـ " صدى البلد " أن بدء اختبارات الدور الثانى لدبلومات الدراسات العليا مع بداية اختبارات الفرق الطلابية بالكلية بشهر فبراير، وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة ضد فيروس كورونا.