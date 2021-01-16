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خطة للإصلاح لم ينظر لها.. اتحاد عمال مصر: تصفية الحديد والصلب وصمة عار.. ونطالب الرئيس بالتدخل

السبت 16/يناير/2021 - 08:26 م
اتحاد عمال مصر
اتحاد عمال مصر
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هاني حسين
قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، تعليقا على قرار تصفية مصنع الحديد والصلب، إننا نوافق على تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف  وهب الله  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "شركة الحديد والصلب  أكبر شركة حديد في مصر أنشئت عام 1954".

وتابع :"  تصفية الحديد والصلب وصمة عار تسببت فيها وزارة قطاع الأعمال"، مضيفا:" نلجأ للرئيس السيسي من أجل انقاذ شركة الحديد والصلب .

ولفت محمد وهب الله إلى أن العمال يعملون على الحفاظ على شركتهم، ورئيس شركة  الحديد والصلب وضع خطة مستقبلية لتطوير المصنع، وعرض الأمر على الجمعية العمومية، ولكن لم يتم النظر إلى رؤية التطوير وتم إصدار قرار التصفية ".

وأكمل وهب الله:"  قرار التصفية كان مفاجأة للجميع  وكان من المنتظر أن يتم عرض خطة للتنمية والإصلاح على الجمعية العمومية  ولكن هذا أمر لم يحدث ".
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