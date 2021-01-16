في سباق مع الزمن ..بريطانيا تتفوق على الجدول الزمني لتطعيمات كورونا

أصبح برنامج التطعيم البريطاني متقدمًا عن الجدول الزمني المحدد بعد أن تم تسليم أكثر من 300 ألف جرعة في يوم واحد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم توزيع حوالي 3.2 مليون جرعة حتى الآن ، أكثر بكثير من أي دولة أوروبية أخرى.

وأشاد كبير المستشارين العلميين باتريك فالانس بعملية الإطلاق باعتبارها "معجزة" ، حيث أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أنه تم إعطاء 316.694 حقنة يوم الخميس ، بزيادة قدرها 70.000 تقريبًا مقارنة باليوم السابق.

وزادت بارقة الأمل في أن يحقق بوريس جونسون هدفه المتمثل في تطعيم الجميع في الفئات الأربع الأكثر ضعفا بحلول 15 فبراير.

قال جونسون بالأمس إن بريطانيا ستفوز في هذه المعركة" - لكنه حذر من أنه لا يزال من السابق لأوانه التفكير في تخفيف الإغلاق لأن أي "شعور زائف بالأمان" قد يؤدي بالمرض إلى "إثارة الشغب في الأجيال الشابة".