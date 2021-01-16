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حوادث

صوروه عاريا.. سيدة تستدرج شابا من فيسبوك لممارسة الرذيلة

السبت 16/يناير/2021 - 08:58 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
استدرجت سيدة شابا من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوي اقامة علاقة غير شرعية داخل منزلها بمدينة السلام.

وبمجرد وصول الشاب الي الشقة لممارسة الرذيلة مع المتهمة، فوجئ بآخرين قاموا بتصويره عاريا وتكبيله لابتزازه ماديا وإجباره على الامضاء على وصل أمانة.

البداية عندما تلقت وحدة مباحث السلام أول بلاغا من عامل يفيد بقيام ٤ أشخاص بتعريته وتصويره وإجباره على الإمضاء على وصل أمانة علي بياض. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين.

واعترفت السيدة أنها اتفقت مع ٣ من أصدقائها، لاستدراج الشاب في الموعد المحدد بينهما وتفاجأ بوجودهم، وقاموا بتصويره عاريا وإجباره على توقيع إيصال أمانة ، ثم قاموا بابتزاز الشاب وطلبوا منه ١٠٠ ألف جنيه مقابل شراء الفيديوهات والصور التي قاموا بتصويرها عاريا وأعطوا له مدة يومين نظير تجهيز المبلغ كي لا تنشر صوره على السوشيال ميديا ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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