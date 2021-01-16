صوروه عاريا.. سيدة تستدرج شابا من فيسبوك لممارسة الرذيلة

استدرجت سيدة شابا من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوي اقامة علاقة غير شرعية داخل منزلها بمدينة السلام.





وبمجرد وصول الشاب الي الشقة لممارسة الرذيلة مع المتهمة، فوجئ بآخرين قاموا بتصويره عاريا وتكبيله لابتزازه ماديا وإجباره على الامضاء على وصل أمانة.





البداية عندما تلقت وحدة مباحث السلام أول بلاغا من عامل يفيد بقيام ٤ أشخاص بتعريته وتصويره وإجباره على الإمضاء على وصل أمانة علي بياض.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين.



