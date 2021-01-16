تجمع متظاهرين مسلحين أمام مبنى الكابيتول بولاية تكساس

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، بأن عدد من المتظاهرين المسلحين تجمعوا أمام مبنى الكابيتول في مدينة أوستن بولاية تكساس.





وقالت الصحيفة إن عدد من الأشخاص جمعوا أسلحة وغيرها من المعدات في موقف للسيارات بالقرب من مبنى الكابيتول في أوستن، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يرتدون سترات مموهة وقبعات رعاة البقر.

وبحسب الصحيفة، فقد شوهد رجال يرتدون سراويل كاكي وقمصان سوداء ويحملون مسدسات وعبوات وأجهزة راديو محمولة وأصفاد.





ويأتي هذا التجمع تزامنًا مع استعداد قوات إنفاذ القانون في الولاية لمظاهرة، كان من المقرر أن تبدأ ظهرا حسب التوقيت المحلي.





واعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا حاول الوصول إلى مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث كان يحمل مسدسا وأكثر من 500 طلقة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت الشبكة نقلا عن مصادرها، إن الشرطة اعتقلت رجلا من ولاية فرجينيا، بينما كان يحاول عبور نقطة تفتيش وسط العاصمة واشنطن، مستخدما أوراقا مزورة.

وأوضحت أن الحادث وقع أثناء مرور الرجل من نقطة تفتيش في واشنطن قرب مبنى الكابيتول، حيث كان يحمل أوراق اعتماد مزيفة خاصة بحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.