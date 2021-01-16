عضو مجلس الشيوخ: مجمع الحديد والصلب كان له دور كبير في إنشاء السد العالي

أكد المهندس علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو هيئة تنسيقية شباب الأحزاب، أن مجمع الحديد والصلب كان له دور كبير في انشاء السد العالي وحائط الصواريخ وإحداث نقلة صناعية كبيرة في مصر.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار"، أن ملف تصفية شركة الحديد والصلب كبير للغاية، ولسنا أمام مجرد شركة يتم إغلاقها بسبب خسائر، ولكن مجمع الحديد والصلب منذ إنشائه في 1954 وله ارتباط كبير في وجداننا كمصريين.





ونوه إلى أن خسائر الحديد والصلب تجاوزت 8 مليارات جنيه سنويا، موضحا أن تكلفة إنتاج المنتج في الحديد والصلب أعلى بكثير من تكلفة بيعه.





وأردف أن الذي يجب أن نتوقف عنه، هو بعض التساؤلات التي لم يجب عليها بيان الحكومة حول تصفية المجمع، ومنها أنه لا توجد بدائل أخرى غير التصفية؟، وهل يمكن دخول مستثمرين في هذا المجمع؟.





وأشار إلى أن صناعة الحديد والصلب ليست بالصناعة الهينة التي يمكن للدولة أن تنسحب منها بشكل كامل.





وأوضح أن أفضل الخطوات التي تحدث عنها بيان الوزراء، هو ضمان حقوق العاملين بالمجمع، لطمأنة جميع الأسر الذين يعمل ذويهم بالمجمع.