تكريم الدفعة 25 من الحاصلين على مكافأة النشر الدولي بـ "عين شمس".. اليوم

تنظم جامعة عين شمس احتفالية لتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) وعددهم 331 عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة.
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يأتي ذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعه وأ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الصيدلة أيام 17,18,19 يناير.
يشهد اليوم الأول تكريم الحاصلين علي الجائزة من كلية العلوم وعددهم 117 عضو هيئة تدريس، وفي اليوم التالي سيتم تكريم الحاصلين علي الجائزة من كليتى الطب والصيدلة وعددهم 106 عضو هيئة تدريس، وتشهد فعاليات اليوم الأخير تكريم 108 عضو هيئة تدريس من كليات (البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الاداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).
وفي سياق آخر أعلن مركز تعليم الكبار بجامعه عين شمس عن فتح باب التقدم لدورة إعداد الحقيبة التدريبية P.T.P والتى ينظمها المركز "أونلاين" بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب في ضوء البروتوكول المبرم ما بين الطرفين .
يحاضر في الدورة التى تعقد فى الفترة 28 - 30 يناير الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ويتضمن البرنامج الخاص بالدورة دليل المدرب ودليل المتدرب وأنشطة وتمارين وألعاب تدريبية ونماذج تقييم وفيديوهات وباوربوينت ( power point).
ومن نواتج التعلم المستهدفة من هذه الدورة تصميم المتدربين نماذج لعدد من الحقائب التدريبية كل في مجال تخصصه، وفقًا لأحدث معايير تصميم الحقائب التدريبية.