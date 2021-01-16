أحمد موسى: صفوت الشريف كان أقوى وزراء الإعلام في مصر

نعى الإعلامي أحمد موسى، صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشوري الأسبق، قائلا:" ربنا يرحمه ويغفرله ".





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صفوت الشريف كان واحدا من أكثر المؤثرين في صناعة القرار في مصر ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" صفوت الشريف خدم الدولة المصرية وله تاريخ وسجل حافل في خدمة مصر وكل صحفيي المعارضة كانت علاقتهم مع صفوت الشريف جيدة"، مضيفا:" الرئيس الراحل مبارك كان يستمع لـ صفوت الشريف جيدا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تولى صفوت الشريف منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات ثم رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 1981 وفي عام 1982 تولى منصب وزير الإعلام".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" صفوت الشريف أقوى وزراء الاعلام في تاريخ مصر و كان متحدث لبق"، مضيفا:" باب صفوت الشريف كان مفتوحا لكل صحفيي المعارضة وكان يعطي معلومات للجميع حتى صحف المعارضة وكان يطبق مبدأ الانفتاح على الإعلام بكافة اشكاله مؤيدين أو معارضين".



