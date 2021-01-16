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أحمد موسى: صفوت الشريف كان أقوى وزراء الإعلام في مصر

السبت 16/يناير/2021 - 11:08 م
صفوت الشريف
صفوت الشريف
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هاني حسين
نعى الإعلامي أحمد موسى، صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشوري الأسبق، قائلا:" ربنا يرحمه ويغفرله ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صفوت الشريف  كان واحدا من أكثر المؤثرين في صناعة القرار في مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  صفوت الشريف خدم الدولة المصرية وله تاريخ وسجل حافل في خدمة مصر وكل صحفيي المعارضة كانت علاقتهم مع صفوت الشريف جيدة"، مضيفا:" الرئيس الراحل مبارك كان يستمع لـ صفوت الشريف جيدا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تولى صفوت الشريف منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات ثم رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 1981 وفي عام 1982 تولى منصب وزير الإعلام".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  صفوت الشريف أقوى وزراء الاعلام في تاريخ مصر و كان متحدث لبق"، مضيفا:" باب صفوت الشريف كان مفتوحا لكل صحفيي المعارضة وكان يعطي معلومات للجميع حتى صحف المعارضة وكان يطبق مبدأ الانفتاح على الإعلام بكافة اشكاله مؤيدين أو معارضين".

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