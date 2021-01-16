4 خطوط .. وزير النقل يكشف تفاصيل إنشاء القطار الكهربائي السريع

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل إنشاء القطار الكهربائي السريع والذي سوف تنفذه شركة سيمنز الألمانية.





وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر،:" القطار ليس من العين السخنة إلي العلمين فقط، ونعمل علي شبكة قطارات طولها 1700 كم متر.





وأوضح أن الشبكة مكونة من أربعة خطوط الخط الأول من العين السخنة إلي العلمين ثم امتداده من العلمين إلى مرسى مطروح.





وأشار إلي أن الخط الثالث سيكون من الغردقة وسفاجا وقنا والأقصر وهو قطار سوف يخدم السياحة والاستيراد والتصدير من خلال نقل البضائع.





أما الخط الرابع فأكد وزير النقل أنه سيكون من السادس من أكتوبر وحتي الأقصر وأسوان وسوف يسير بغرب النيل ليكون موازيا للسكة الحديد العادية.





وأشار وزير النقل إلى أن المرحلة الاولي من القطار سوف ينفق عليها 8 مليارات دولار وليس 23 مليارا كما تردد".