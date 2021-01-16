أخبار الرياضة| مصر تكتسح مقدونيا في مونديال اليد.. واعتذار سانت إيتيان لإدارة الزمالك.. وحقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالآتي:

تحدّث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مستقبله مع بطل "البريميرليج"، بعد أن انتشر اقترابه من مغادرة الريدز بسبب التصريحات التي أدلى بها من قبل، عن رفضه الجلوس على دكة البدلاء.









قدم نادى سانت إيتيان الفرنسى اعتذارا رسميا إلى نادي الزمالك بعد التصريحات الأخيرة التي اتهم خلالها رئيس النادي الفرنسي أفرادا داخل القلعة البيضاء بأنهم طلبوا عمولات مقابل انتقال لاعب الفريق مصطفى محمد.





يترقب عشاق ومتابعو كرة القدم انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل بالدوحة.





في الظهور الثاني له ببطولة العالم لكرة اليد، اكتسح المنتخب المصري منافسه منتخب مقدونيا بنتيجة 38-19، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في ثاني جولات المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر.





نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في استعارة مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق .





كشف التونسي محمد أمين كناني الصحفي بشبكة سكاي سبورتس العالمية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تصريحات رولاند رومير رئيس نادي نادي سانت إيتيان المثيرة للجدل، حول صفقة مصطفى محمد، لاعب الزمالك.