هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. الفرعون يحسم الجدل

تحدّث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مستقبله مع بطل "البريميرليج"، بعد أن انتشر اقترابه من مغادرة الريدز بسبب التصريحات التي أدلى بها من قبل، عن رفضه الجلوس على دكة البدلاء.

وقال محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لقناة "tv2" النرويجية: " أريد أن أبقى في ليفربول لأطول فترة ممكنة".

وأضاف: "الأمر في يد النادي، سأمنح دائمًا كل ما لدي بنسبة 100% حتى آخر لحظة سأكون فيها في هذا النادي".

واختتم: "أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أريد أن أمنح 100 % للأشخاص الذين يظهرون لي الحب طوال الوقت".