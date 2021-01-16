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رياضة

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. الفرعون يحسم الجدل

السبت 16/يناير/2021 - 10:22 م
صدى البلد
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أحمد هاني

تحدّث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مستقبله مع بطل "البريميرليج"، بعد أن انتشر اقترابه من مغادرة الريدز بسبب التصريحات التي أدلى بها من قبل، عن رفضه الجلوس على دكة البدلاء.

وقال محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لقناة "tv2" النرويجية: " أريد أن أبقى في ليفربول لأطول فترة ممكنة".

وأضاف: "الأمر في يد النادي، سأمنح دائمًا كل ما لدي بنسبة 100% حتى آخر لحظة سأكون فيها في هذا النادي".

واختتم: "أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أريد أن أمنح 100 % للأشخاص الذين يظهرون لي الحب طوال الوقت".

وعن مباراة مانشيستر يونايتد: "المباراة تكتسب أهمية كبرى هذه المرة لأنهم يحتلون المركز الأول ونحن فى المركز الثاني، إنهم يقدمون أداءً جيدًا هذا الموسم، ستكون مباراة كبيرة، وهدفنا الأول فيها هو تحقيق الفوز".

وأضاف محمد صلاح: "إذا كان الفوز من نصيبهم سيبتعدون عنا بست نقاط، وإذا فزنا سنلحق بهم فى الصدارة، لذا تكتسب هذه المباراة أهمية إضافية. في العامين الماضيين، كنت أقول إنها مباراة بثلاث نقاط شأنها شأن أي مباراة أخرى، ولكن الموقف يختلف هذه المرة لأنهم يحتلون الصدارة ونحن نريد أن نلحق بهم".

ويتخلف الريدز عن مانشيستر يونايتد بثلاث نقاط قبل مباراتهما غدا الأحد، ويسعى الريدز للحفاظ على اللقب مرة اخرى كما فعلوا الموسم الماضي، بينما يحاول الشياطين الحمر العودة الى أمجاد الفريق بقيادة سولشاير الذي يعيد بناء خطوط الفريق.

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